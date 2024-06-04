Старшая по дому объяснила, почему прогнала детей во время тревоги в Белгороде

Пенсионерка, которая отказалась впускать в подъезд детей во время ракетной опасности в Белгороде, заявила, что хотела спасти их, но просто "заклинило дверь". Видео с её объяснениями публикует SHOT.

По словам Ольги, дверь заклинило, а после того как получилось её открыть, сначала пропустили пожилых, а детей направили в соседний подъезд. Однако на видео видно, что женщина заходила внутрь сама, когда прогоняла ребят.

Пенсионерка, не пустившая детей в укрытие в Белгороде, объяснила свой поступок. Видео © SHOT

Пенсионерка считает, что поступила правильно. При этом она говорит, что совсем не ожидала негативной реакции со стороны общественности. Как отметили жильцы дома, женщина ранее похожим образом поступила в отношении мамы с двумя детьми. Тогда старшая по дому также отказалась пускать земляков внутрь. В ближайшее время правоохранители проведут проверку.