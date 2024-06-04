Гастроэнтеролог разрушила постулат о запрете на еду после 18:00

Последний приём пищи рекомендуется совершать не позднее чем за три часа до того, как отправиться на боковую. А популярный запрет на ужин после 18:00 существует только в контексте рекомендованного распорядка дня. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.

"Запрет на приём пищи после 18:00 существует долгое время и стал уже популярной рекомендацией лицам, стремящимся снизить вес. Она появилась не просто так. Смысл в нежелательности приёма пищи за три часа до сна. Учитывая факт ранее рекомендованного режима сна и бодрствования, появилось это время", — объясняет специалист.

Тимощенко считает, что эти догмы необходимо оставить для людей, у которых есть заболевания желудка или пищевода, которым действительно стоит их соблюдать. Это связано с тем, что более поздние приёмы пищи провоцируют возникновение рефлюкса — заброса содержимого желудка в пищевод.

"Если ложиться спать позже, то последний приём допустимо сдвигать на более поздний час. Кроме того, важно, чтобы последний приём пищи был лёгким, желательно белковым, в частности легкоусвояемые белки предпочтительно [употреблять] с некалорийным гарниром", — порекомендовала эксперт.