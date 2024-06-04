ВТБ планирует открыть офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе
Банк ВТБ в июле собирается открыть два отделения в Луганске, также до конца года отделения появятся в Мариуполе и Донецке. Набор персонала уже идёт, а граждан уже начали обслуживать в луганском МФЦ. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.
"Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе", — приводит слова Костина пресс-служба банка.
Отделения будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.
А ранее в Донецке открылось представительство платформы "Россия — страна возможностей". Теперь у участников проектов, конкурсов и олимпиад, организаций-партнёров и профессиональных сообществ появилась точка притяжения для совместной работы, реализации идей и инициатив. В представительстве оборудован лекторий на 100 посадочных мест, зона совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители СМИ.
ТАСС / Александр Манзюк