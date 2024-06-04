ВТБ планирует открыть офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

Банк ВТБ в июле собирается открыть два отделения в Луганске, также до конца года отделения появятся в Мариуполе и Донецке. Набор персонала уже идёт, а граждан уже начали обслуживать в луганском МФЦ. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

"Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе", — приводит слова Костина пресс-служба банка.

Отделения будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.