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4 июня, 11:48

ВТБ планирует открыть офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе

Банк ВТБ в июле собирается открыть два отделения в Луганске, также до конца года отделения появятся в Мариуполе и Донецке. Набор персонала уже идёт, а граждан уже начали обслуживать в луганском МФЦ. Об этом сообщил глава банка Андрей Костин.

"Уже принимаем на работу персонал, начали обслуживание клиентов в местном МФЦ, а с июля предложим полноценный набор финансовых продуктов и сервисов ВТБ, в том числе по зарплатным проектам, сначала в Луганске, а следом — в Донецке и Мариуполе", приводит слова Костина пресс-служба банка.

Отделения будут обслуживать и розничных клиентов, и представителей малого и среднего бизнеса.

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А ранее в Донецке открылось представительство платформы "Россия — страна возможностей". Теперь у участников проектов, конкурсов и олимпиад, организаций-партнёров и профессиональных сообществ появилась точка притяжения для совместной работы, реализации идей и инициатив. В представительстве оборудован лекторий на 100 посадочных мест, зона совместной работы, а также информационный центр, в котором могут работать представители СМИ.

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ТАСС / Александр Манзюк

Александра Вишнякова
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