Москвич выпал с 14-го этажа и остался в живых благодаря корзине для кондиционера
В Москве мужчина выпал с окна 14-го этажа и остался в живых. Его спасло то, что он приземлился в пустующую корзину для кондиционера.
Как выяснил 360.ru, всё случилось в ночь на 2 июня на Производственной улице, когда жители многоэтажного дома заметили молодого человека, который сидел в прикреплённой к внешней стене дома корзине для кондиционера на 13-м этаже. Пользователи домового чата утверждали, что он сорвался с 14-го, но падение, к его счастью, продлилось всего один этаж.
В Москве мужчина выпал с 14-го этажа и приземлился в корзину кондиционера на 13-м. Обложка © Telegram / 360.ru
Хозяев квартиры, под окнами которой оказался парень, не было дома, поэтому к месту происшествия вызвали специалистов МЧС. Они вскрыли дверь и втащили мужчину в квартиру. Свидетели случившегося утверждают, что тот был сильно нетрезв и не смог объяснить, что с ним произошло.
Ранее Life.ru рассказывал о другой истории из рубрики "Море по колено", которая произошла в Салавате в Республике Башкортостан. Пьяный мужчина выпал из окна на третьем этаже и рухнул на скамейку у подъезда. Похоже, что ситуация его не так уж сильно взволновала: установленная в подъезде камера видеонаблюдения показала, что сначала он рыкнул, аки лев, а потом встал и нетвёрдой походкой, наводящей на предположения о том, чем он занимался перед падением, пошёл по своим делам.
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