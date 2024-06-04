Москвич выпал с 14-го этажа и остался в живых благодаря корзине для кондиционера

В Москве мужчина выпал с окна 14-го этажа и остался в живых. Его спасло то, что он приземлился в пустующую корзину для кондиционера.

Как выяснил 360.ru, всё случилось в ночь на 2 июня на Производственной улице, когда жители многоэтажного дома заметили молодого человека, который сидел в прикреплённой к внешней стене дома корзине для кондиционера на 13-м этаже. Пользователи домового чата утверждали, что он сорвался с 14-го, но падение, к его счастью, продлилось всего один этаж.

В Москве мужчина выпал с 14-го этажа и приземлился в корзину кондиционера на 13-м. Обложка © Telegram / 360.ru

Хозяев квартиры, под окнами которой оказался парень, не было дома, поэтому к месту происшествия вызвали специалистов МЧС. Они вскрыли дверь и втащили мужчину в квартиру. Свидетели случившегося утверждают, что тот был сильно нетрезв и не смог объяснить, что с ним произошло.