Life.ru узнал у эксперта, для чего нужны плановые отключения горячей воды и можно ли их избежать Эксперт Середенкова: Плановые отключения горячей воды проводят даже в новостройках 4 июня, 12:53 Зачем нужны плановые отключения горячей воды? Обложка © freepik

Полностью избежать плановых отключений горячей воды невозможно, так как в теплосетях проводят испытания для обнаружения аварийных мест. Однако если в доме есть альтернативные источники водоснабжения, то жители не почувствуют неудобств. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор Level Home Татьяна Середенкова.

Совсем избежать плановых отключений горячей воды невозможно, но можно добиться сокращения таких сроков до минимума. Всё дело в том, что в период отключения горячей воды на теплосетях производят испытания повышенным давлением, чтобы выявить слабые места, а также произвести ремонтные работы. Татьяна Середенкова гендиректор Level Home

По итогам проверки может потребоваться замена устаревших тепловых сетей, чтобы предотвратить аварийные ситуации в осенне-зимний период. Кроме того, специалисты проверяют оборудование в домах и котельных, продолжила Середенкова. В зданиях осуществляют промывку теплообменных агрегатов, ремонтируют насосы, запорную и предохранительную арматуры, а в котельных также производится обслуживание котлов.

"Проверка тепловых сетей, которая требует отключения горячей воды, необходима даже в новостройках для выполнения технического обслуживания оборудования, которое нужно проводить с определённой периодичностью", — добавила собеседница Life.ru.

Если в новостройках предусмотрены индивидуальные автономные системы теплоснабжения или альтернативный источник теплоснабжения, они могут дополнительно включаться в работу. Таким образом жители не почувствуют неудобств и просто не заметят каких-либо изменений, пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что горячую воду в жилых домах Москвы начали отключать для сезонного обслуживания труб с 20 мая. Согласно графику это должны были сделать раньше, чтобы начать проведение гидравлических испытаний, однако из-за капризов погоды планы пришлось сместить. Для москвичей действует специальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно узнать даты отключения горячей воды в вашем доме.