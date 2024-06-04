В Киеве начались экстренные отключения света Глава ДТЭК Коваленко заявил, что Киев ждут экстренные отключения электричества 4 июня, 13:37 В Киеве начались экстренные отключения электричества. Обложка © freepik

Жителей Киева ожидают экстренные внеплановые отключения электричества. Об этом предупредил директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко.

"Киев вышел за лимиты. Компания "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения", — отметил он на своей странице в соцсети.

Ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины — Днепровская ГЭС (Днепрогэс) — находится в затруднительном положении. Оборудование и сооружения станции получили сильные повреждения, есть сбои в работе предприятия.

Авторы Татьяна Миссуми