В Киеве остановили фуникулёр из-за отсутствия напряжения
В Киеве остановили движение фуникулёра из-за нехватки электричества со стороны "Киевэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс". Отметим, что канатная дорога могла перевозить до трёх тысяч человек в час.
"Движение фуникулёра остановлено из-за отсутствия напряжения. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — написали в телеграм-канале организации, извинившись перед жителями за принесённые неудобства.
Как уже сообщал Life.ru, на Украине сложная ситуация в сфере энергетики. Член наблюдательного совета компании "Укрэнерго" Юрий Бойко предупреждал, что Незалежная не сможет восстановить все повреждённые объекты до следующей зимы. Ущерб энергетике Украины от взрывов перевалил за миллиард долларов. Больше всего урона нанесено объектам тепло- и гидрогенерации. Кроме того, пострадали системы передачи электроэнергии и энергообъекты. Позже в некоторых регионах страны ввели лимиты по потреблению энергии.
Unsplash / Тала Берковича