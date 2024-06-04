Польский посол трижды грубо нарушил ПДД на Урале, теперь его ищет ГАИ

Автомобильный кортеж посла Польши в Российской Федерации Кшиштофа Краевского три раза нарушил ПДД в Свердловской области. Дипломат приехал в регион, чтобы посетить памятник отправленным в ссылку полякам, который находится под Режем.

Кортеж польского посла пересекает двойную сплошную в Свердловской области. Видео © Telegram / Mash

На опубликованных кадрах можно увидеть, как две машины кортежа пересекают двойную сплошную разметку, а водитель третьей не повторяет их ошибки, но зато выезжает на встречку. У всех транспортных средств дипломатические номера красного цвета с кодом 086, которые означают их принадлежность к Польше по международной классификации, отмечает URA.ru.

Польский кортеж нарушил правила дорожного движения уже на обратном пути от Режа. Mash пишет, что местная ГАИ уже в курсе и разыскивает польского дипломата и его сопровождение.