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Регион
4 июня, 14:21

Польский посол трижды грубо нарушил ПДД на Урале, теперь его ищет ГАИ

Кортеж посла Польши Краевского три раза нарушил ПДД в Свердловской области

Автомобильный кортеж посла Польши в Российской Федерации Кшиштофа Краевского три раза нарушил ПДД в Свердловской области. Дипломат приехал в регион, чтобы посетить памятник отправленным в ссылку полякам, который находится под Режем.

Кортеж польского посла пересекает двойную сплошную в Свердловской области. Видео © Telegram / Mash

На опубликованных кадрах можно увидеть, как две машины кортежа пересекают двойную сплошную разметку, а водитель третьей не повторяет их ошибки, но зато выезжает на встречку. У всех транспортных средств дипломатические номера красного цвета с кодом 086, которые означают их принадлежность к Польше по международной классификации, отмечает URA.ru.

Польский кортеж нарушил правила дорожного движения уже на обратном пути от Режа. Mash пишет, что местная ГАИ уже в курсе и разыскивает польского дипломата и его сопровождение.

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Достаточно иронично наблюдать за тем, как польский посол нарушает правила передвижения по территории нашей страны, учитывая недавнее решение МИД Польши. Ранее Life.ru сообщал о том, что глава дипломатического ведомства республики Радослав Сикорский в конце мая заявил о том, что сотрудникам российского посольства будет запрещено свободно перемещаться в пределах государства. Эти ограничения не коснутся только руководителя дипломатической миссии Сергея Андреева. Остальные же сотрудники представительства России в Польше смогут беспрепятственно передвигаться только по Мазовецкому воеводству.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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