Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов

Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны, исключение составляет только глава дипмиссии Сергей Андреев. Об этом заявил журналистам в понедельник, 27 мая, министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства. Из крупных городов в нём находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце.

"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", — проинформировал министр по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.