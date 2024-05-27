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Регион
27 мая, 13:06

Польша ввела ограничения на передвижение российских дипломатов

Польские власти вводят ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны, исключение составляет только глава дипмиссии Сергей Андреев. Об этом заявил журналистам в понедельник, 27 мая, министр иностранных дел республики Радослав Сикорский. По его словам, дипломаты российского посольства смогут передвигаться только внутри Мазовецкого воеводства. Из крупных городов в нём находятся Варшава, Радом, Плоцк и Седльце.

"Мы вводим ограничения на передвижение российских дипломатов по стране", — проинформировал министр по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

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Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в своей стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в Североатлантическом альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. А позже Польша официально подала заявление об участии в программе Nuclear Sharing и уже ждёт поставок ядерных ракет.

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Shutterstock / FOTODOM / MOZCO Mateusz Szymanski

Марина Калегина
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