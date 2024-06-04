Эксперт рассказал, почему выпавшим из гнезда птенцам лучше не помогать

Слётки — птенцы, которые уже вылетели из гнезда, но полёты на уровне взрослых птиц ещё не освоили. При виде таких малышей хочется забрать их домой или спрятать, однако в помощи они не нуждаются и излишняя опека может им только навредить. Об этом рассказал начальник отдела по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Николай Ахматович.

"Узнать слётков легко — у них короткие крылышки и хвостик, рыхлое оперение. Эти птенцы не выпали из своих гнёзд — они оставили их самостоятельно. В течение ещё двух-трёх недель родители будут о них заботиться, так что в помощи человека они не нуждаются. Таких птенцов нельзя трогать и забирать домой. Неосторожные действия людей могут серьёзно навредить птицам и привести к их гибели", — рассказал он телеканалу "Санкт-Петербург".

Если птенец оказался на дороге, его можно слегка направить в сторону кустов или газона. Однако с малышами ворон или чаек стоит быть осторожнее, предупредил эксперт. Родители таких цыплят, заметив в человеке угрозу, могут напасть.