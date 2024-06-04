ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 16:27
12895

Пропавший над Чёрным морем американский БПЛА-разведчик улетел в Румынию

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk, который был замечен в небе над территорией Чёрного моря, а позже пропал, вновь появился в поле видимости радаров. Дрон засекли, когда он направлялся в Румынию, следует из данных сайта сервиса Flightradar, который в реальном времени позволяет отслеживать перемещение различных воздушных судов.

По его информации, американский беспилотник с бортовым номером 10-2045 появился у восточного побережья Чёрного моря, после чего развернулся и полетел в сторону Румынии. Там он и завершил миссию. При этом пропал с радаров он в момент, когда пролетал вблизи Республики Крым.

Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море
Минобороны: Четыре украинских безэкипажных катера уничтожены в Чёрном море

Напомним, сегодня около полудня сообщалось, что у берегов Крыма был замечен американский БПЛА-разведчик RQ-4B Global Hawk. Сообщалось, что дрон с позывным FORTE12 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и через Болгарию вошёл в пространство над Чёрным морем.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер
  • Новости
  • США
  • румыния
  • черноеморе
  • В мире
  • Политика
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров