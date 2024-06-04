Пропавший над Чёрным морем американский БПЛА-разведчик улетел в Румынию

Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk, который был замечен в небе над территорией Чёрного моря, а позже пропал, вновь появился в поле видимости радаров. Дрон засекли, когда он направлялся в Румынию, следует из данных сайта сервиса Flightradar, который в реальном времени позволяет отслеживать перемещение различных воздушных судов.

По его информации, американский беспилотник с бортовым номером 10-2045 появился у восточного побережья Чёрного моря, после чего развернулся и полетел в сторону Румынии. Там он и завершил миссию. При этом пропал с радаров он в момент, когда пролетал вблизи Республики Крым.