Байден назвал свой главный страх в случае поражения Украины Байден боится, что ЕС начнёт вести себя самостоятельно после поражения Киева 4 июня, 18:46 Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден признался, что боится решения соседних с Россией стран начать самостоятельную политику в случае, если Украина потерпит поражение. Об этом политик рассказал в интервью изданию Time.

"Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдёт Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", — объяснил он.

По его словам, Вашингтон должен приложить усилия и "определить будущее Европы на долгое время вперёд". Байден уверен, что для достижения этой цели нужно укреплять НАТО, не позволяя ему "пасть", в том числе улучшая экономическое и военное положения альянса. Президент подчеркнул, что для этого будут продолжены значительные инвестиции.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории, так как это может обострить геополитическую напряжённость.

Авторы Татьяна Миссуми