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Байден назвал свой главный страх в случае поражения Украины

Байден боится, что ЕС начнёт вести себя самостоятельно после поражения Киева

4 июня, 18:46
Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден признался, что боится решения соседних с Россией стран начать самостоятельную политику в случае, если Украина потерпит поражение. Об этом политик рассказал в интервью изданию Time.

"Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдёт Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно", объяснил он.

По его словам, Вашингтон должен приложить усилия и "определить будущее Европы на долгое время вперёд". Байден уверен, что для достижения этой цели нужно укреплять НАТО, не позволяя ему "пасть", в том числе улучшая экономическое и военное положения альянса. Президент подчеркнул, что для этого будут продолжены значительные инвестиции.

"Старичок едва стоит": Байден в "нависающей" позе на обложке Time вызвал смех у читателей и политтехнологов
"Старичок едва стоит": Байден в "нависающей" позе на обложке Time вызвал смех у читателей и политтехнологов

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории, так как это может обострить геополитическую напряжённость.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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