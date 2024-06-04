Эрдоган заявил, что Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна впервые приступила к экспорту природного газа в Европу. Такое объявление политик сделал, обращаясь к народу после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.
"Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", — сказал он, имея в виду Венгрию и Румынию. Трансляция велась на TRT Haber.
Недавно Life.ru сообщал, что Европа стала главным покупателем российского газа на фоне показушного бойкота. По подсчётам, в апреле наша страна отправила западным государствам 46% всего своего экспортного сжиженного природного газа (СПГ) и заняла вторую строчку по объёму поставок в регион, невзирая на бесконечные заявления иностранных лидеров.
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