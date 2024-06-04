Эрдоган заявил, что Турция впервые начала экспорт природного газа в Европу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна впервые приступила к экспорту природного газа в Европу. Такое объявление политик сделал, обращаясь к народу после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре.

"Компания BOTAŞ начала экспорт газа в Болгарию, Венгрию и Румынию. Впервые мы экспортируем газ в две европейские страны, которые не являются нашими соседями", — сказал он, имея в виду Венгрию и Румынию. Трансляция велась на TRT Haber.