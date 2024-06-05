ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 23:56

"Пошло не по плану": Раскрыта хитрая идея США по решению вопросов с Германией и Россией

Эксперт Кошкин: В США нет согласованности во власти по ситуации с Россией

В американской власти нет согласованности по вопросу России, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

"Такое впечатление, что они до конца-то не приходят к согласованию в своих целенаправленных действиях. Во-первых, очень всё динамично разворачивается, во-вторых, не так, как они планируют, особенно всё, что связано с Россией. И вот в этих условиях они торопятся принять эффективные решения, которые бы дали возможность дотянуть до 5 ноября (в этот день в США пройдут выборы президента. — Прим. Life.ru) , а там будет видно", — пояснил Кошкин.

Он обратил внимание, что команда Байдена поставила перед собой задачу развернуть кризис вокруг Незалежной, а также решить проблемы с союзниками. В первую очередь речь идёт о Германии и её экономике, а затем о России. Создав кризис, они решили проблемы с Германией, а с Россией дело пошло "не по плану".

В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ
В Белом доме заявили, что Байден осознаёт последствия снятия запрета на удары ВСУ по РФ

Ранее экс-командующий армией США в Европе рассказал, что американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории. В Вашингтоне считают, что это может обострить геополитическую напряжённость.

Обложка ©

Unsplash / René DeAnda

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров