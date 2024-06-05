Он обратил внимание, что команда Байдена поставила перед собой задачу развернуть кризис вокруг Незалежной, а также решить проблемы с союзниками. В первую очередь речь идёт о Германии и её экономике, а затем о России. Создав кризис, они решили проблемы с Германией, а с Россией дело пошло "не по плану".