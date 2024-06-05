"Пошло не по плану": Раскрыта хитрая идея США по решению вопросов с Германией и Россией
Эксперт Кошкин: В США нет согласованности во власти по ситуации с Россией
В американской власти нет согласованности по вопросу России, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
"Такое впечатление, что они до конца-то не приходят к согласованию в своих целенаправленных действиях. Во-первых, очень всё динамично разворачивается, во-вторых, не так, как они планируют, особенно всё, что связано с Россией. И вот в этих условиях они торопятся принять эффективные решения, которые бы дали возможность дотянуть до 5 ноября (в этот день в США пройдут выборы президента. — Прим. Life.ru) , а там будет видно", — пояснил Кошкин.
Он обратил внимание, что команда Байдена поставила перед собой задачу развернуть кризис вокруг Незалежной, а также решить проблемы с союзниками. В первую очередь речь идёт о Германии и её экономике, а затем о России. Создав кризис, они решили проблемы с Германией, а с Россией дело пошло "не по плану".
Ранее экс-командующий армией США в Европе рассказал, что американские власти не разрешили Киеву использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по российской территории. В Вашингтоне считают, что это может обострить геополитическую напряжённость.
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