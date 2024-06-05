"Вас не выпустят": США призвали украинских уклонистов не возвращаться на родину

Украинские власти с 1 июня запретили гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну даже при наличии у них паспорта другого государства. Соответствующее предупреждение озвучило Посольство США в Киеве.

В сообщении говорится, что американские власти никак не смогут помочь гражданам США, если они оказались на Украине, имея также паспорт с трезубцем. В этом случае остаётся лишь подчиняться указаниям местных властей.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок на Украину гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не разрешат выехать даже с паспортом США", — добавили в диппредставительстве.