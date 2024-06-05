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5 июня, 01:07

"Вас не выпустят": США призвали украинских уклонистов не возвращаться на родину

Посольство США в Киеве: Лиц с двойным гражданством могут не выпустить с Украины

Украинские власти с 1 июня запретили гражданам мужского пола призывного возраста покидать страну даже при наличии у них паспорта другого государства. Соответствующее предупреждение озвучило Посольство США в Киеве.

В сообщении говорится, что американские власти никак не смогут помочь гражданам США, если они оказались на Украине, имея также паспорт с трезубцем. В этом случае остаётся лишь подчиняться указаниям местных властей.

"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок на Украину гражданам США мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые также имеют украинское гражданство. Существует чрезвычайно высокий риск, что вам не разрешат выехать даже с паспортом США", добавили в диппредставительстве.

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Те же правила теперь действуют и в отношении украинцев с видом на жительство в других государствах. Отныне всех желающих укрыться от призыва благодаря ВНЖ будут разворачивать на границе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Art-Dolgov

Илья Пушкарев
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