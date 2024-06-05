Только на фронт: Украинцев с ВНЖ начали разворачивать на границе

Украинские пограничники перестали выпускать за рубеж мужчин призывного возраста, проживающих на территории других государств благодаря наличию вида на жительство. Такое нововведение анонсировал официальный представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.

"В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем", — произнёс он в эфире телеканала "Рада".