Только на фронт: Украинцев с ВНЖ начали разворачивать на границе
Госпогранслужба Украины перестала выпускать за рубеж мужчин с ВНЖ других стран
Украинские пограничники перестали выпускать за рубеж мужчин призывного возраста, проживающих на территории других государств благодаря наличию вида на жительство. Такое нововведение анонсировал официальный представитель Госпогранслужбы Незалежной Андрей Демченко.
"В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем", — произнёс он в эфире телеканала "Рада".
Также Демченко озвучил согражданам с ВНЖ их обязанности: указанные лица должны посетить территориальный центр комплектования и встать на воинский учёт.
Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине 16 апреля. Спустя несколько дней МИД Незалежной также запретил оказывать всем сбежавшим за границу мужчинам консульские услуги. Единственная доступная уклонистам опция — возвращение на родину — была встречена настоящими бунтами в паспортных столах.
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