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5 июня, 01:53

В США открестились от планов посылать на Украину военных инструкторов и солдат

Салливан: США не будут направлять военных инструкторов и войска на Украину

Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных инструкторов и солдат, пообещал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине", — пояснил Салливан во время общения с журналистами в самолёте президента страны Джо Байдена.

По его словам, Штаты готовы продолжить обучение украинских военных за пределами Незалежной. Но при этом в планах страны нет проведения миссии по подготовке военных на территории Украины.

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Ранее подполковник ВС США в отставке Дэвид Гроссман рассказал, что методика обучения военных на Западе рассчитана на получение ими удовольствия от убийства. Вашингтон сделал убийство врага условным рефлексом, указал он.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Анатолий Симоненко
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