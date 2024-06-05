В США открестились от планов посылать на Украину военных инструкторов и солдат

Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных инструкторов и солдат, пообещал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как мы неоднократно публично заявляли, мы не планируем направлять военных советников, военных, инструкторов для подготовки украинцев на Украине", — пояснил Салливан во время общения с журналистами в самолёте президента страны Джо Байдена.

По его словам, Штаты готовы продолжить обучение украинских военных за пределами Незалежной. Но при этом в планах страны нет проведения миссии по подготовке военных на территории Украины.