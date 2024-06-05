В Белом доме объяснили, как с помощью Киева и ХАМАС достичь мира во всём мире

"Нам нужно послать явное сообщение Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", — пояснил Салливан журналистам на борту самолёта президента США по пути во Францию, отвечая на вопрос об условиях, при которых может быть достигнут мир во время предстоящей встречи в Швейцарии, собрания G7, а также саммита НАТО в Вашингтоне.