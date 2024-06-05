В Белом доме объяснили, как с помощью Киева и ХАМАС достичь мира во всём мире
Салливан назвал поставки оружия Украине способом достичь мира во всём мире
Вашингтон полагает, что Западу для достижения мира во всём мире нужно передавать Украине больше оружия. Кроме того, киевским союзникам необходимо продержаться дольше России, считает советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Нам нужно послать явное сообщение Путину о том, что он не сможет продержаться дольше нас, не сможет разделить нас. У нас хорошо получалось поддерживать эти сообщения. В ближайшие недели у нас будет хорошая возможность поставить в конце не только точку, но восклицательный знак", — пояснил Салливан журналистам на борту самолёта президента США по пути во Францию, отвечая на вопрос об условиях, при которых может быть достигнут мир во время предстоящей встречи в Швейцарии, собрания G7, а также саммита НАТО в Вашингтоне.
По словам представителя Белого дома, среди необходимых условий для разрешения кризисных ситуаций — увеличение помощи Украине и обеспечение доставки необходимых возможностей, а также принятие движением ХАМАС предложения по разрешению ситуации в Газе.
Ранее Салливан во время общения с журналистами заявил, что Вашингтон не собирается направлять на Украину своих военных инструкторов и солдат. При этом он подтвердил готовность обучать украинских военных за пределами Незалежной.
Unsplash / Tabrez Syed