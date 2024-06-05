России ограничили возможность помогать голодающим странам

Доступ к тендерам на поставку продовольствия для российских производителей Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН был ограничен из-за санкций. В рамках этой платформы страны приобретают продовольствие, чтобы затем направить его в голодающие страны. Доля России в этой схеме составляла до 20% от общего объёма поставок. Об этом пишет РБК со ссылкой на одного из сотрудничавших с организацией участников рынка.

"В последние месяцы под разными предлогами доступ российского продовольствия сильно ограничен со стороны ВПП ООН, что при дефиците бюджета этой организации может привести к фактическому снижению возможностей по борьбе с голодом на планете", — говорит собеседник издания.

По его словам, высокая доля РФ обусловлена тем, что цены на российскую продукцию были на 10–15% ниже, чем у остальных поставщиков. За счёт этого продукты по программе получало большее количество голодающих. Чаще всего продовольствие по линии ВПП ООН принимали Сирия, Судан, Афганистан, Палестина и государства Центральной Азии.

Россия была поставщиком гумпомощи на протяжении последних 20 лет.