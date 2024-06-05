В Донецке появилась "дорога смерти" из-за постоянно терзающих город беспилотников

В Донецке из-за бесконечных атак украинских дронов одну из улиц окрестили "дорогой смерти". Именно в эту зону бьют ВСУ, чтобы наносить большой ущерб гражданским. Об этом пишет РИА "Новости".

Улица Бирюзова в Донецке соединяет Петровский и Кировский районы. Там проезжает много машин, поэтому украинское командование отдаёт приказы бить в эту точку. За последние пять дней ВСУ атаковали уже четыре гражданских автомобиля. Сейчас на дороге валяются лишь обгоревшие груды металлолома и обломки беспилотников.

"На сегодняшний день это уже четыре автомобиля за неделю. Также сегодня сожгли один автомобиль сбросом с БПЛА, где получили ранения двое гражданских лиц. По сути, в Донецке появилась новая "дорога смерти", — рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР Сергей Переверзев.

По словам местных, в Кировском районе постоянно слышно тревожное жужжание украинских дронов, а несчастную улицу Бирюзова теперь объезжают с других сторон.

"У нас "птички", БПЛА, летают постоянно. Лучше людям не ехать по этой трассе. Туда страшно ехать просто-напросто. За пять дней четыре машины. Это всё гражданские машины", — говорит местная жительница.

Женщина отметила, что за десять лет жизни в прифронтовом районе у неё не осталось никаких сомнений в том, что украинские солдаты целенаправленно атакуют граждан и мирные объекты.

Несмотря на высокий риск новой украинской атаки, по улице Бирюзова продолжает движение общественный транспорт, который отвозит на работу сотрудников расположенного в соседнем районе рынка.