Гастроэнтеролог назвала неожиданные продукты, которые приведут к вздутию живота

Вздутие живота или метеоризм довольно часто волнует людей, которые приходят на приём к гастроэнтерологу. На возникновение этого симптома могут влиять разные факторы, но чаще всего это происходит из-за употребления продуктов, вызывающих повышенное газообразование. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказала врач-гастроэнтеролог "СМ-Клиники" Евгения Зарубина.

По словам специалиста, чаще всего причиной вздутия живота являются газированные напитки, которые накапливают в организме углекислый газ, раздувая при этом желудок и кишечник. Наряду с газировкой сахар и сладости создают питательную среду для бродильной микрофлоры кишечника.

"Бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) содержат большое количество клетчатки. Бактерии, расщепляя пищевые волокна, выделяют газы, что может стать причиной вздутия живота. А в капусте и брокколи содержатся углеводы, которые сложно перевариваются в кишечнике", — продолжает Зарубина.

Эксперт отметила, что некоторые люди ощущают вздутие живота после употребления молочных продуктов, что говорит о непереносимости лактозы или повышенной чувствительности к молочному белку. Если поглотить слишком большую дозу белка, организм активирует гнилостную микрофлору, а расщепление веществ будет сопровождаться выделением газов.

Кроме того, врач упомянула жевательные резинки с сахарозаменителями как одну из причин вздутия живота. Однако, по её словам, метеоризм не обязательно должен быть связан с употреблением каких-то конкретных продуктов. К этому могут иметь отношение заболевания органов желудочно-кишечного тракта.

"К нарушению переваривания пищи и появлению метеоризма могут привести: атрофический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, патология поджелудочной железы, заболевания печени и желчевыводящей системы, целиакия, лактазная недостаточность, пищевая непереносимость, синдром избыточного бактериального роста, функциональные нарушения кишечника и другое", — пояснила доктор.

Она посоветовала обращаться за помощью к врачу в том случае, если у вас не выходит самостоятельно помочь себе при вздутии, используя разные диеты и медикаментозные симптоматические препараты, а также если метеоризм сопровождается другими симптомами (боль, тошнота, рвота, запоры или жидкий стул, кровь или слизь в стуле, немотивированное снижение массы тела и другие необычные симптомы).