"Беги оттуда": В США на барахолке нашли жутких распятых Барби

В США мужчина решил сходить на уличную распродажу, где среди прочих товаров обнаружил коробку, в которой лежала компания кукол Barbie, прикованных к крестам. Фотографией странной находки он поделился на Reddit.

На фото видно около десятка кукол, прибитых к деревянным крестам. На руках игрушек можно заметить красную краску. Судя по всему, она изображает кровь. За целую коробку оккультных Barbie барахольщики просят 15 долларов (около 1,3 тысячи рублей).

Пользователи в комментариях отметили, что предложение является довольно выгодным, поскольку стоимость одной такой куклы в магазине варьируется от 10 до 20 долларов (от 900 до 1800 рублей), а здесь готовы продать целую коробку всего за 15 баксов. Другие же комментаторы посоветовали бежать с этой барахолки без оглядки.