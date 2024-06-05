"Беги оттуда": В США на барахолке нашли жутких распятых Барби
В США на барахолке нашли коробку распятых кукол Barbie
Коробка распятых кукол Barbie. Обложка © Reddit / r/mildlyinteresting
В США мужчина решил сходить на уличную распродажу, где среди прочих товаров обнаружил коробку, в которой лежала компания кукол Barbie, прикованных к крестам. Фотографией странной находки он поделился на Reddit.
На фото видно около десятка кукол, прибитых к деревянным крестам. На руках игрушек можно заметить красную краску. Судя по всему, она изображает кровь. За целую коробку оккультных Barbie барахольщики просят 15 долларов (около 1,3 тысячи рублей).
Пользователи в комментариях отметили, что предложение является довольно выгодным, поскольку стоимость одной такой куклы в магазине варьируется от 10 до 20 долларов (от 900 до 1800 рублей), а здесь готовы продать целую коробку всего за 15 баксов. Другие же комментаторы посоветовали бежать с этой барахолки без оглядки.
Ранее в Норильске мужчину чуть не довели до приступа торчащие из мусорного мешка женские ноги на помойке. Оказалось, что это было тело куклы из магазина для взрослых, но фотографии тем не менее действительно выглядят весьма жутко.