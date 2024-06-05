В Госдуму внесут законопроект "О честной цене" на продукты

В Госдуму внесут законопроект об обязанности продавцов указывать на ценниках информацию о стоимости товара за целую единицу измерения — за килограмм или за литр. Об этом сообщил в среду, 5 июня, инициатор законопроекта, вице-спикер нижней палаты от ЛДПР Борис Чернышов.

Документ направлен на борьбу с недобросовестными производителями, которые умышленно уменьшают количество товара в упаковке, сохраняя при этом цену за "полновес". Полный список товаров, на которые будут распространяться новые требования, должно будет определить правительство. По словам Чернышова, при разработке законопроекта учитывались как пожелания россиян, так и комментарии законодателей.

"При цене за единицу веса указывается цена за один килограмм. При цене за единицу измерения объёма указывается цена за один литр. Цена за единицу измерения товара не указывается в случае, если масса или объём продуктов питания составляет менее 50 граммов или 50 миллилитров", — цитирует текст законопроекта РИА "Новости".