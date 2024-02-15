Такер Карлсон: Цены на продукты в Москве способны вывести из себя любого американца

Американский журналист Такер Карлсон по следам своего визита в Москву опубликовал видео из одного из столичных супермаркетов. Репортёр хотел лично ознакомиться с ассортиментом, чтобы оценить влияние санкций на продуктовую корзину россиян. Карлсон произвёл закупку, сравнил цены с американскими и был весьма удивлён, ведь за тот же набор продуктов, купленных в Америке, ему пришлось бы отдать гораздо больше.

В корзине у Такера Карлсона оказались продукты на семью из четырёх человек: это хлеб, мясо, молоко, яйца, сладкие хлопья для завтрака, фрукты — бананы и груши, тыква, сыр, вино и некоторые другие товары. Покупка обошлась американцу в 9 тысяч 400 рублей, что эквиваленто 104 долларам США. По словам Такера, за те же самые продукты на родине ему пришлось бы выложить не менее 400 долларов. И это при том, что сам Карлсон — человек не бедный и, по его собственному признанию, не привык смотреть на ценники при покупке, узнавая итоговую стоимость лишь на кассе.