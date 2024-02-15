Такер Карлсон: Цены на продукты в Москве способны вывести из себя любого американца
Американец Карлсон потратил на продукты в Москве в 4 раза меньше, чем в США
Американец Такер Карлсон потратил на продукты в Москве в четыре раза меньше, чем в США. Кадр из видео © TC Shorts: The Moscow Grocery Store
Американский журналист Такер Карлсон по следам своего визита в Москву опубликовал видео из одного из столичных супермаркетов. Репортёр хотел лично ознакомиться с ассортиментом, чтобы оценить влияние санкций на продуктовую корзину россиян. Карлсон произвёл закупку, сравнил цены с американскими и был весьма удивлён, ведь за тот же набор продуктов, купленных в Америке, ему пришлось бы отдать гораздо больше.
В корзине у Такера Карлсона оказались продукты на семью из четырёх человек: это хлеб, мясо, молоко, яйца, сладкие хлопья для завтрака, фрукты — бананы и груши, тыква, сыр, вино и некоторые другие товары. Покупка обошлась американцу в 9 тысяч 400 рублей, что эквиваленто 104 долларам США. По словам Такера, за те же самые продукты на родине ему пришлось бы выложить не менее 400 долларов. И это при том, что сам Карлсон — человек не бедный и, по его собственному признанию, не привык смотреть на ценники при покупке, узнавая итоговую стоимость лишь на кассе.
Такер Карлсон заплатил за продукты в столичном супермаркете 9481 рубль. Кадр из видео © TC Shorts: The Moscow Grocery Store
"Посещение продуктового гипермаркета в Москве — в "самом сердце зла", как американцам говорят по телевидению, — позволило нам взглянуть на то, какие тут цены, как здесь живут люди. И это точно способно настроить любого американца против руководства США", — резюмировал американец.
Напомним, Такер Карлсон посетил Москву 3 февраля. В Россию американский журналист прибыл для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. В свободное время он узнал город получше: посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся, посетил кафе, магазины и признался в любви к нашей столице. Кроме того, Карлсон заявил, что Москва куда чище любого города в Штатах.