Под Херсоном расследуют дело об убийстве семи человек, в том числе главы посёлка СК провёл следственный эксперимент по делу об убийстве семерых в Абрикосовке 5 июня, 08:32 Под Херсоном расследуют дело об убийстве семерых человек. Обложка © freepik

В Херсонской области полиция провела следственный эксперимент и допросила свидетелей в ходе расследования убийства семи человек, в том числе главы посёлка Абрикосовка. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на правоохранителей.

"Всех опросили и провели следственный эксперимент", — поделился собеседник агентства.

Подозреваемыми проходят два человека. Они, как доказало следствие, искали заброшенное строение, чтобы там поселиться, но глава Абрикосовки отказала. После этого преступники подожгли в селе два дома, применяя горючее и гранаты. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ ("Убийство") и ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".

Ранее сообщалось, что в Магадане суд признал местного жителя виновным в убийстве с последующим расчленением. Преступника приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Авторы Татьяна Миссуми