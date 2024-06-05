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5 июня, 09:57

Сикорский признал, что в МИД Польши возвращаются выпускники МГИМО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © MARTIN DIVISEK / POOL / EPA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © MARTIN DIVISEK / POOL / EPA

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что в ведомство, которое он возглавляет, возвращаются сотрудники, окончившие в своё время МГИМО. Об этом он написал в соцсети Х. По словам министра, речь идёт о сотрудниках, которые были незаконно уволены со своих должностей при правительстве партии "Право и справедливость". Свои права им пришлось доказывать в судах, и они эти иски выиграли.

"Нынешний МИД Польши в кадровой политике руководствуется не генетикой, а профессионализмом!" — написал Сикорский.

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А ранее государственное Польское агентство печати (РАР) внезапно сообщило о скором начале в республике частичной мобилизации. Утверждалось, что такое решение принял премьер-министр Дональд Туск, мероприятия должны были начаться 1 июля. Всего якобы планировалось мобилизовать 200 тысяч человек для отправки на Украину. Позже РАР выступило с опровержением.

Марина Калегина
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