Сикорский признал, что в МИД Польши возвращаются выпускники МГИМО

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что в ведомство, которое он возглавляет, возвращаются сотрудники, окончившие в своё время МГИМО. Об этом он написал в соцсети Х. По словам министра, речь идёт о сотрудниках, которые были незаконно уволены со своих должностей при правительстве партии "Право и справедливость". Свои права им пришлось доказывать в судах, и они эти иски выиграли.