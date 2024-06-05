Сикорский признал, что в МИД Польши возвращаются выпускники МГИМО
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Обложка © MARTIN DIVISEK / POOL / EPA
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что в ведомство, которое он возглавляет, возвращаются сотрудники, окончившие в своё время МГИМО. Об этом он написал в соцсети Х. По словам министра, речь идёт о сотрудниках, которые были незаконно уволены со своих должностей при правительстве партии "Право и справедливость". Свои права им пришлось доказывать в судах, и они эти иски выиграли.
"Нынешний МИД Польши в кадровой политике руководствуется не генетикой, а профессионализмом!" — написал Сикорский.
А ранее государственное Польское агентство печати (РАР) внезапно сообщило о скором начале в республике частичной мобилизации. Утверждалось, что такое решение принял премьер-министр Дональд Туск, мероприятия должны были начаться 1 июля. Всего якобы планировалось мобилизовать 200 тысяч человек для отправки на Украину. Позже РАР выступило с опровержением.