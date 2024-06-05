Юрий Чурсин сыграл "отца" советской атомной бомбы в сериале "Атом"
Актёр Чурсин исполнил роль физика Курчатова в сериале "Атом"
Юрий Чурсин в роли Игоря Курчатова в сериале "Атом". Фото © Кино-театр.ру
Российский актёр Юрий Чурсин, известный широкому зрителю по сериалу "Хиромант", исполнил главную роль в многосерийном фильме "Атом", повествующем о жизненном и профессиональном пути советского физика Игоря Курчатова, который в 1949 году создал первый прототип советского атомного оружия. Об этом сообщает медиаплатформа "Смотрим".
"В Москве завершились съёмки многосерийной исторической драмы "Атом". Создатели восстановили хронологию времён разработки советской атомной бомбы. Эта лента расскажет о советских учёных и в первую очередь об отце атомной отрасли Игоре Курчатове", — сказано в сообщении медиаплатформы.
Сериал основан на реальной истории, но, как это часто бывает, одних лишь реальных событий может быть недостаточно для того, чтобы из них сконструировать по-настоящему качественный проект. Создатели отмечают, что полностью документальным фильм назвать не получится, однако авторское перо не касалось подлинных исторических событий, а лишь раскрывало характеры героев, поэтому картина представляет из себя "одно из самых достоверных повествований о людях, совершивших научный прорыв высочайшего уровня".
Почти все герои ленты являются реальными историческими личностями, из-за чего актёрам пришлось потратить уйму сил и времени, по кусочкам собирая и примеряя на себя образы персонажей истории.
Сюжет рассказывает о событиях 1943 года. Министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия приходит к заместителю Всеволоду Замятину с поручением собрать команду учёных, которые займутся разработкой первого прототипа советской атомной бомбы. За дело берётся Игорь Курчатов, возглавивший легендарную секретную лабораторию № 2, в которой над созданием оружия Судного дня будут трудиться лучшие умы всего Советского Союза.
Режиссёрское кресло в картине принадлежало российскому и киргизскому киноделу Нурбеку Эгену. Помимо исполнившего главную роль Чурсина в сериале появятся Алексей Гуськов, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Екатерина Климова и другие. Проект увидит свет в 2025 году на медиаплатформе "Смотрим" и в эфире телеканала "Россия".
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