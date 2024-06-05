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5 июня, 12:06

Юрий Чурсин сыграл "отца" советской атомной бомбы в сериале "Атом"

Актёр Чурсин исполнил роль физика Курчатова в сериале "Атом"

Юрий Чурсин в роли Игоря Курчатова в сериале "Атом". Фото © Кино-театр.ру

Юрий Чурсин в роли Игоря Курчатова в сериале "Атом". Фото © Кино-театр.ру

Российский актёр Юрий Чурсин, известный широкому зрителю по сериалу "Хиромант", исполнил главную роль в многосерийном фильме "Атом", повествующем о жизненном и профессиональном пути советского физика Игоря Курчатова, который в 1949 году создал первый прототип советского атомного оружия. Об этом сообщает медиаплатформа "Смотрим".

Кадр из сериала "Атом". Фото © Кино-театр.ру

Кадр из сериала "Атом". Фото © Кино-театр.ру

"В Москве завершились съёмки многосерийной исторической драмы "Атом". Создатели восстановили хронологию времён разработки советской атомной бомбы. Эта лента расскажет о советских учёных и в первую очередь об отце атомной отрасли Игоре Курчатове", — сказано в сообщении медиаплатформы.

Сериал основан на реальной истории, но, как это часто бывает, одних лишь реальных событий может быть недостаточно для того, чтобы из них сконструировать по-настоящему качественный проект. Создатели отмечают, что полностью документальным фильм назвать не получится, однако авторское перо не касалось подлинных исторических событий, а лишь раскрывало характеры героев, поэтому картина представляет из себя "одно из самых достоверных повествований о людях, совершивших научный прорыв высочайшего уровня".

Кадр из сериала "Атом". Фото © Кино-театр.ру

Кадр из сериала "Атом". Фото © Кино-театр.ру

Почти все герои ленты являются реальными историческими личностями, из-за чего актёрам пришлось потратить уйму сил и времени, по кусочкам собирая и примеряя на себя образы персонажей истории.

Сюжет рассказывает о событиях 1943 года. Министр внутренних дел СССР Лаврентий Берия приходит к заместителю Всеволоду Замятину с поручением собрать команду учёных, которые займутся разработкой первого прототипа советской атомной бомбы. За дело берётся Игорь Курчатов, возглавивший легендарную секретную лабораторию № 2, в которой над созданием оружия Судного дня будут трудиться лучшие умы всего Советского Союза.

Режиссёрское кресло в картине принадлежало российскому и киргизскому киноделу Нурбеку Эгену. Помимо исполнившего главную роль Чурсина в сериале появятся Алексей Гуськов, Илья Малаков, Ольга Сутулова, Екатерина Климова и другие. Проект увидит свет в 2025 году на медиаплатформе "Смотрим" и в эфире телеканала "Россия".

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Ранее Life.ru писал о том, как на фильм режиссёра Кристофера Нолана "Оппенгеймер" обрушился головокружительный успех. Он также рассказывает об истории создания атомной бомбы и пересказывает события из жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который был первым в мире учёным, явившим миру ужасы атомного оружия.

Владимир Озеров
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