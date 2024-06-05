Украинский БПЛА атаковал грузовик в Курской области, пострадал водитель
Дрон ВСУ атаковал грузовик в селе Гордеевка Курской области. Пострадал водитель, его госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.
"Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", — приводит заявление Смирнова телеграм-канал Правительства Курской области.
Как уточняется, автомобиль в результате атаки ВСУ получил значительные повреждения.
А сегодня утром стало известно о том, что беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими средствами ПВО в небе Воронежской области. Аппарат летел на предельно малой высоте, его уничтожили на подлёте к Воронежу. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.
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