Украинский БПЛА атаковал грузовик в Курской области, пострадал водитель

"Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", — приводит заявление Смирнова телеграм-канал Правительства Курской области.

А сегодня утром стало известно о том, что беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими средствами ПВО в небе Воронежской области. Аппарат летел на предельно малой высоте, его уничтожили на подлёте к Воронежу. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.