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5 июня, 10:05

Украинский БПЛА атаковал грузовик в Курской области, пострадал водитель

Дрон ВСУ атаковал грузовик в селе Гордеевка Курской области. Пострадал водитель, его госпитализировали, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов.

"Сегодня в селе Гордеевка Кореневского района украинский дрон атаковал грузовой автомобиль. Ранен водитель машины — житель Брянской области. Он доставлен в Рыльскую районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь", приводит заявление Смирнова телеграм-канал Правительства Курской области.

Как уточняется, автомобиль в результате атаки ВСУ получил значительные повреждения.

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А сегодня утром стало известно о том, что беспилотник ВСУ самолётного типа был сбит российскими средствами ПВО в небе Воронежской области. Аппарат летел на предельно малой высоте, его уничтожили на подлёте к Воронежу. Согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Юрий Лысенко
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