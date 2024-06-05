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5 июня, 10:12

Россиянин Лобовиков, подорвавший в казарме спящих сослуживцев, приговорён к 23 годам

Бывший военнослужащий Дмитрий Лобовиков, который бросил гранату в казарму к спящим сослуживцам, приговорён к 23 годам лишения свободы. Такое решение вынес в среду, 5 июня, 2-й Западный окружной военный суд. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Трагический инцидент произошёл в январе прошлого года в одной из казарм в Белгородской области. Младший сержант Лобовиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подорвал своих боевых товарищей, бросив гранату в помещение, где они спали. При взрыве погибли семеро военнослужащих, 16 получили ранения.

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А ранее 19-летнего жителя Липецкой области, который хотел примкнуть к запрещённой в России террористической организации "Легион "Свобода России" и для этого попытался поджечь взлётно-посадочную полосу военного аэродрома, приговорили к девяти годам.

Обложка ©

Владимир Смирнов / ТАСС

Алексей Берковиц
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