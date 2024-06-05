Иранец хотел выгулять футболку Balenciaga в Москве, но схлопотал штраф за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей гражданину Ирана за дискредитацию Российской армии из-за футболки известного бренда Balenciaga, на которой изображена символика Украины. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

"Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Хидари назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

На футболке были нарисованы герб и флаг Незалежной. Отметим, что штраф, назначенный иностранцу, является максимальным по статье о публичных действиях зарубежных граждан, которые дискредитируют Российскую армию.