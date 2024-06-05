Иранец хотел выгулять футболку Balenciaga в Москве, но схлопотал штраф за дискредитацию ВС РФ
Суд Москвы оштрафовал иранца на 50 тысяч рублей за футболку с флагом Украины
Тверской суд Москвы назначил штраф в 50 тысяч рублей гражданину Ирана за дискредитацию Российской армии из-за футболки известного бренда Balenciaga, на которой изображена символика Украины. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ... Хидари назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
На футболке были нарисованы герб и флаг Незалежной. Отметим, что штраф, назначенный иностранцу, является максимальным по статье о публичных действиях зарубежных граждан, которые дискредитируют Российскую армию.
Ранее Life.ru сообщал, что жителя Москвы оштрафовали за цветные волосы в колоре украинского флага. Сам носитель дискредитирующей причёски заявил, что "не поддерживает ни киевский режим, ни специальную военную операцию (СВО)". По его словам, он уже семь лет экспериментирует со своим образом.
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