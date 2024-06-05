Индийский премьер-министр Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду провёл встречу с президентом страны Драупади Мурму, в ходе которой объявил о своей отставке. Об этом сообщил секретариат главы государства.

"Премьер-министр Нарендра Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку и обратилась к Нарендре Моди и кабинету министров с просьбой продолжать работу до вступления в должность нового правительства", — сказано в тексте сообщения.

В соответствии с установленной процедурой, по итогам выборов в парламент весь индийский кабмин во главе с премьер-министром должен объявить о своей отставке, но продолжать исполнять служебные обязанности до формирования нового правительства.

Результаты выборов показали, что партия Моди "Бхаратия джаната парти" получила 240 мест в парламенте, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства в 272 голоса из 543.

Однако, учитывая голоса партий, находящихся в Национально-демократическом альянсе, главой которого является Моди, объединение набирает 292 места в парламенте, что является достаточным количеством для формирования нового правительства, которое теперь станет коалиционным.