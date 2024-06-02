Не менее 33 сотрудников избирательных участков в Индии умерли из-за жары

Не менее 33 человек погибли из-за жары на избирательных участках в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил глава регионального избиркома Навдип Ринва.

Среди них — сотрудники избиркома, уборщики и охранники. Их семьям обещают выплатить компенсации в размере 1,5 миллиона рупий — около 18 тысяч долларов по нынешнему курсу. По последним данным, 2 июня воздух в штате прогреется до 41 градуса, а в ближайшие дни — до 45 градусов. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жара уже успела унести не менее ста жизней по всей стране.