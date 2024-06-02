Не менее 33 сотрудников избирательных участков в Индии умерли из-за жары
Не менее 33 человек погибли из-за жары на избирательных участках в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщил глава регионального избиркома Навдип Ринва.
Среди них — сотрудники избиркома, уборщики и охранники. Их семьям обещают выплатить компенсации в размере 1,5 миллиона рупий — около 18 тысяч долларов по нынешнему курсу. По последним данным, 2 июня воздух в штате прогреется до 41 градуса, а в ближайшие дни — до 45 градусов. Как пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ, жара уже успела унести не менее ста жизней по всей стране.
Напомним, в Индии установилась аномальная жара. Большинство погибших умирают ещё до прибытия в больницы. Такие температуры, указывают врачи, вызывают обострение хронических болезней. Тем временем в стране завершились выборы в парламент. Большинство голосов получил Национальный демократический альянс (НДА) во главе с правящей партией "Бхаратия джаната парти" (БДП, Индийская народная партия) премьер-министра страны Нарендры Моди. Коалиция получит большинство в Нижней палате парламента, состоящей из 543 кресел.
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