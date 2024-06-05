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5 июня, 16:27

"Сердца разбиваются вдребезги": Сексолог раскрыла главную опасность курортных романов

Сексолог Миллер: После курортных романов психика женщины сильно страдает

Женщинам стоит с осторожностью заводить курортные романы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirelle

Женщинам стоит с осторожностью заводить курортные романы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mirelle

С помощью курортного романа представительницам слабого пола можно отвлечься от трудовых будней, однако необходимо знать, что женская психика заметно травмируется после такой мимолётной интрижки. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru.

"Курортные романы — это интересная вещь, которая поднимает настроение. Но не стоит забывать о том, что женщины и мужчины по-разному относятся к курортным романам. Когда девушка входит в такой роман с мыслями о том, что она не влюбится и просто отвлечётся, получается всё наоборот. Психика женщины очень страдает, отсюда берутся депрессии", — высказалась Миллер.

По её словам, нужно трезво оценивать ситуацию и осознавать, что в серьёзные отношения пляжный флирт вряд ли выльется. Специалист отметила разницу между психикой представителей двух полов. Например, мужскому полу легче переключиться с мимолётного романа на обычные серые будни, в то время как сердца прекрасной половины населения "разбиваются вдребезги" из-за разрушенных надежд.

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Казалось бы, пляж — одно из самых романтичных мест для секса, однако оно входит в топ-6 ужасных локаций для любовных игр. Даже во время обычного времяпрепровождения песок неприятно забивается в купальник, а интимный момент он может испортить и подавно. Кроме того, на общественном пляже велика вероятность подхватить инфекцию.

Александра Мышляева
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