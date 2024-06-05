Мурашко пообещал снизить цены на лекарства

Министерство здравоохранения России заинтересовано в снижении цен на лекарственные препараты. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ценовая политика доступности лекарственных препаратов и технологий имеет значение, особенно тогда, когда мы проходим период модернизации и инновации системы здравоохранения", — отметил Мурашко, его слова передаёт NEWS.ru.

Глава ведомства добавил, что вопрос ценообразования на препараты является одним из ключевых на сегодняшний день. По словам министра, страховки и другие государственные гарантии помогают большому количеству россиян. При этом, подчеркнул Мурашко, сегодня много средств уходит на разработку высокотехнологичных лекарств и техники.