ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 14:00

Мурашко пообещал снизить цены на лекарства

Мурашко: Минздрав заинтересован в снижении цен на современные лекарства

Министерство здравоохранения России заинтересовано в снижении цен на лекарственные препараты. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

"Ценовая политика доступности лекарственных препаратов и технологий имеет значение, особенно тогда, когда мы проходим период модернизации и инновации системы здравоохранения", — отметил Мурашко, его слова передаёт NEWS.ru.

Глава ведомства добавил, что вопрос ценообразования на препараты является одним из ключевых на сегодняшний день. По словам министра, страховки и другие государственные гарантии помогают большому количеству россиян. При этом, подчеркнул Мурашко, сегодня много средств уходит на разработку высокотехнологичных лекарств и техники.

Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей
Мурашко прояснил ситуацию со списком "запрещённых" лекарств" для водителей

Ранее Мурашко анонсировал выход препарата для лечения болезни Бехтерева. По словам министра, он поступит в продажу примерно через три месяца. В отличие от других средств, отечественный аналог может остановить развитие страшного недуга, не приводя к угнетению иммунитета и не вызывая привыкания.

Обложка ©

Ksenia Yakovleva / Unsplash

Александра Мышляева
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров