В Москве задержаны семь человек по подозрению в создании экстремистской группы 5 июня, 14:31 В Москве задержаны семь человек за экстремистскую деятельность. Обложка © Telegram / Столичный СК

В Москве силовики задержали семерых подозреваемых по делу о создании экстремистского сообщества, которое готовило серию диверсий в регионе, в том числе против правоохранителей. Об этом сообщает ГСУ СКР по Москве и публикует кадры задержания.

В Москве задержаны семь человек за экстремистскую деятельность. Видео © Telegram / Столичный СК

"По версии следствия, не позднее 20 июня 2020 года группа лиц создала сообщество с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории Московского региона", — говорится в тексте.

Подозреваемые вовлекали в свою деятельность новых участников через группы в соцсетях, также они вербовали несовершеннолетних. При этом члены группировки соблюдали строжайшие меры конспирации, включая в свои чаты для обсуждения задач только проверенных людей, разделяющих их взгляды на экстремизм. Дело возбуждено по ст. 282.1 УК РФ "Организация и участие в деятельности экстремистской организации".

Ранее Роскомнадзор обнаружил в Сети десять кинофильмов, в которых присутствуют признаки экстремизма, дискредитации ВС РФ, призывы к насильственным действиям и иные нарушения российских законов. Кроме того, подобные нарушения были найдены в композициях семи музыкантов.

Авторы Татьяна Миссуми