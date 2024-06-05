Принуждавшим детей поджигать релейные шкафы в Подмосковье дали от 17 до 22 лет
Диверсанты Евгений Заичкин и Кирилл Горьков, заставлявшие подростков поджигать релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье, приговорены к 17 и 22 годам лишения свободы соответственно. Такой вердикт вынес 2-й Западный окружной военный суд. Первые несколько лет, согласно приговору, они проведут в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, сообщает РИА "Новости".
Мужчин признали виновными в диверсиях, создании диверсионного сообщества, вовлечении несовершеннолетних в особо тяжкое преступление. Согласно материалам дела, они шантажом заставляли подростков поджигать релейные шкафы в Наро-Фоминском районе Подмосковья и снимать это на видео. Действовали обвиняемые по заданию украинских спецслужб.
Ранее бармену дали 25 лет за диверсию на железной дороге под Москвой и планы сжечь отдел полиции. Он признан виновным по десяти статьям: "Госизмена", "Участие в террористической организации", "Диверсия, совершённая организованной группой", "Покушение на диверсию", "Приготовление к диверсии", "Приготовление к теракту", "Участие в террористическом сообществе", "Обучение терроризму", "Обучение диверсионной деятельности", "Участие в диверсионном сообществе". А в Смоленске три подростка соблазнились деньгами и пошли на диверсию, теперь им грозит до 20 лет.
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