Принуждавшим детей поджигать релейные шкафы в Подмосковье дали от 17 до 22 лет

Диверсанты Евгений Заичкин и Кирилл Горьков, заставлявшие подростков поджигать релейные шкафы на железной дороге в Подмосковье, приговорены к 17 и 22 годам лишения свободы соответственно. Такой вердикт вынес 2-й Западный окружной военный суд. Первые несколько лет, согласно приговору, они проведут в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима, сообщает РИА "Новости".