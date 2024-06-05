Агроном рассказал, как не отравиться насмерть клубникой с рынка

В городе Тольятти маленькая девочка умерла после того, как полакомилась клубникой с рынка. Сперва у ребёнка заболел живот, потом по всему телу начали появляться пятна, а затем она и вовсе потеряла сознание. Приехавшие через полчаса врачи констатировали смерть малышки. Биолог и агроном Михаил Воробьёв объяснил, о чём важно помнить, покупая ягоды в таких торговых точках.

Как рассказал эксперт "Царьграду", смерть девочки была вызвана скорее не качеством самой клубники, а индивидуальными особенностями детского организма.

"Может быть, это был анафилактический шок. Есть такая небольшая категория людей, которая очень негативно реагирует на какие-то продукты. Как правило, это рыба, но могут быть и другие продукты, в частности клубника", — предположил биолог.

Эксперт рекомендует выбирать клубнику, руководствуясь вкусовыми ощущениями, а также уточняя у продавца, как ягоды хранились, где и кем собирались. Лучше всего будет иметь при себе бутылку с водой, чтобы плод можно было сполоснуть перед тем, как пробовать на вкус.

"Потому что она, как правило, красивая, замечательно пахнет, но на вкус может быть совершенно травянистая, невкусная, кислая и так далее. Поэтому, если дают пробовать, это хорошо, можно выбирать. Но, единственное, её обязательно надо промыть водой из бутылочки, которую вы с собой принесли. Это может быть обычная кипячёная вода, которую вы взяли с собой в бутылке, необязательно покупать", — советует агроном.

С лёгкостью можно подхватить какую-нибудь инфекцию, купив клубнику на рынке, ведь никто не сможет сказать наверняка, чьими руками и в каких условиях её собирали. Мы также не можем быть уверены в том, что ягода хранилась по всем правилам, обрабатывалась только экологичными средствами, а грызунов в округе не было за милю. Иногда урожай всего за пару дней до сбора начинают атаковать вредители или болезни, поэтому поставщикам приходится щедро обрабатывать всё ядохимикатами, вещества от которых в итоге остаются на плодах.

Чтобы максимально оградить себя от всех болячек, которые может таить в себе манящий красный плод, специалист рекомендует замачивать клубнику в воде на десять минут, а после сливать воду и промывать ещё раз. Если на поверхности ягод были какие-то химикаты, их смоет водой. Важно здесь именно замочить ягоды, а не просто промыть.