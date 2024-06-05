Лаврову устроили в Чаде жаркий приём в плюс 42 °C, скандируя: "Россия! Россия!"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова поделилась кадрами радушного приёма Сергея Лаврова в Республике Чад. Глава российской дипломатии прибыл туда в рамках своего африканского турне. Помимо палящего солнца — со слов Захаровой, в столице Нджамене сегодня плюс 42 — Лаврова встречали толпы местных жителей с плакатами, посвящёнными российско-африканской дружбе. Многие из них радостно скандировали: "Россия! Россия!"

Напомним, Сергей Лавров начал новое африканское турне с Гвинеи, а 5 июня отправится в Чад, страну, которая является традиционным военным союзником Франции в Сахеле. Президент переходного периода Чада Махамат Идрис Деби, возглавивший страну после гибели отца в боях с повстанцами в 2021 году, неожиданно посетил Россию в январе 2024 года и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый за 56 лет приезд главы Чада в Москву.