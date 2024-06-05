Выпускник с мачете и изрубленная им парочка были музыкантами в группе с самым диким названием SHOT: Выпускник с мачете был гитаристом группы "Менструация спидозной свиньи" 5 июня, 16:07 Пострадавшая и преступник с мачете. Обложка © Telegram / SHOT

Выпускник школы в подмосковной Балашихе, который изрубил мачете свою бывшую девушку и её нового возлюбленного, был участником музыкального коллектива с диким названием "Менструация спидозной свиньи". Об этом сообщает SHOT.

Задержание преступника с мачете. Видео © Telegram / SHOT

Члены группы позиционировали себя как рок-исполнители. Подозреваемый играл в ней на гитаре, а его соперник был солистом. Девушка сначала встречалась с гитаристом, но потом переключилась на певца. По словам задержанного, именно ревность толкнула его на страшную расправу с влюблённой парочкой.

У пострадавшей перебиты сухожилия, врачи пытаются сохранить руку, так как сейчас чувствительность полностью нарушена. Новый бойфренд школьницы лишился двух пальцев, а также у него перелом ноги, травмы рук и пробито лёгкое. Состояние молодого человека оценивается как стабильно тяжёлое.

Напомним, что 2 июня в подмосковной Балашихе 17-летний выпускник школы подкараулил свою бывшую 18-летнюю возлюбленную в подъезде дома, куда она зашла со своим 28-летним новым парнем. Юноша в ярости начал размахивать мачете. Причинив обоим серьёзные травмы, преступник сам позвонил в полицию, его задержали. Свои действия он объяснил местью и ревностью.

Авторы Татьяна Миссуми