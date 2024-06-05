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Аферист по фамилии Любовников развёл трёх женщин с Love Planet на 1,5 млн рублей

5 июня, 16:13
Тот самый аферист с сайта знакомств. Обложка © Telegram / SHOT

Тот самый аферист с сайта знакомств. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве полиция задержала мошенника, который знакомился с женщинами на сайте Love Planet или в барах, обещал счастливые отношения, после чего разводил на деньги и исчезал. Об этом пишет SHOT.

В Москве задержан аферист с сайта знакомств. Видео © Telegram / SHOT

46-летний Сергей Любовников жил в съёмной квартире и нигде не работал. Однако для сайта знакомств он придумал "легенду", что имеет два высших образования, воинское звание, бизнес в Сочи, восьмикомнатную квартиру в центре столицы. Когда жертвы влюблялись в него, он начинал брать у них в долг.

Аферист каждый раз придумывал новую причину, почему ему нужны финансы: то на строительство отеля, то на "похороны" мамы, то на новую машину. Сейчас известно о трёх потерпевших. У одной из них он также похитил шкатулку со всеми ювелирными украшениями. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей. Когда женщины просили вернуть деньги, мошенник переходил на грубости и оскорбления. В столичной прокуратуре сообщили, что преступник задержан.

"Фигурант задержан, его привлечение к уголовной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ) на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения", — уточнили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что мошенники решили нажиться на трагедии семьи скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. Как стало известно, неизвестные пишут знакомым актрисы, прося деньги якобы от имени её близких.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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