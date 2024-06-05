Аферист по фамилии Любовников развёл трёх женщин с Love Planet на 1,5 млн рублей 5 июня, 16:13 Тот самый аферист с сайта знакомств. Обложка © Telegram / SHOT

В Москве полиция задержала мошенника, который знакомился с женщинами на сайте Love Planet или в барах, обещал счастливые отношения, после чего разводил на деньги и исчезал. Об этом пишет SHOT.

В Москве задержан аферист с сайта знакомств. Видео © Telegram / SHOT

46-летний Сергей Любовников жил в съёмной квартире и нигде не работал. Однако для сайта знакомств он придумал "легенду", что имеет два высших образования, воинское звание, бизнес в Сочи, восьмикомнатную квартиру в центре столицы. Когда жертвы влюблялись в него, он начинал брать у них в долг.

Аферист каждый раз придумывал новую причину, почему ему нужны финансы: то на строительство отеля, то на "похороны" мамы, то на новую машину. Сейчас известно о трёх потерпевших. У одной из них он также похитил шкатулку со всеми ювелирными украшениями. Общий ущерб составил полтора миллиона рублей. Когда женщины просили вернуть деньги, мошенник переходил на грубости и оскорбления. В столичной прокуратуре сообщили, что преступник задержан.

"Фигурант задержан, его привлечение к уголовной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ) на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании мужчине меры пресечения", — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мошенники решили нажиться на трагедии семьи скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. Как стало известно, неизвестные пишут знакомым актрисы, прося деньги якобы от имени её близких.

Авторы Татьяна Миссуми