Ген алкоголизма: Нарколог рассказал, могут ли пьющие родственники повлиять на ребёнка

Пьющие родители могут повлиять на гены ребёнка, однако это не значит, что он обязательно вырастет алкоголиком. Об этом аif.ru рассказал врач-психиатр, нарколог, ведущий специалист клиники МСМК Дмитрий Болдырев.

"Гены, точнее повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют. Однако они не имеют привязки к национальности. По статистике ВОЗ за 2023 год, Россия не попала даже в десятку самых пьющих стран", — отметил медик.

Он рассказал, что лидирующие позиции по пьянству занимают Молдова, Литва, Чехия, а также Франция, Германия, Португалия. Кроме того, нарколог подчеркнул, что издревле русский народ о водке и не знал, в основном все пили медовуху или брагу, а также другие слабоалкогольные напитки. А "беленькая" пришла в Россию только при Петре, который привёз напиток из Европы.

Психиатр отметил, что даже при наличии гена алкоголизма можно вырасти абсолютно здоровым. По его словам, всё зависит от среды воспитания. Если ребёнок не видел своих родителей пьяными, то подобного в своей взрослой жизни он не допустит.