Теряете память после вечеринок? У нас есть для вас плохие новости от нарколога

Потеря памяти после употребления алкоголя — это достаточно серьёзный симптом, который указывает на то, что накануне вы серьёзно перебрали со спиртным, на плохую закуску или что вы смешали то, что не следует смешивать. Об этом рассказала Тульской службе новостей врач-нарколог Юлия Перминова. По её словам, неоднократные провалы в памяти — это один из первых симптомов формирования зависимости, и если вы подозреваете, что не справитесь в одиночку, то лучше обратиться к специалисту.

В период длительных запоев, предупреждает нарколог, появляются систематические провалы в памяти, которые именуются как "алкогольный палимпсест". Этот вид амнезии врачи приравнивают к психическому нарушению вследствие длительного токсического воздействия этанола на ЦНС.

"Специфическое нарушение характеризуется утратой способности воспроизводить ход событий или эпизоды, которые происходили в период алкогольного опьянения. Человек не помнит события, которые были в момент интоксикации", — приводят слова Перминовой наши коллеги из Тулы.

Иногда реакция тела и психики подсказывает, что необходимо уделить больше внимания здоровью, а также пересмотреть свои отношения с алкоголем. И провалы в памяти, уверяет врач, — одно из твёрдых тому подтверждений.