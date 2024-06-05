В Севастополе начнёт курсировать "винный поезд" Туристический "Виноградный экспресс" впервые отправится из Севастополя 7 июля 5 июня, 16:50 Из Севастополя пустят "Виноградный экспресс". Обложка © "Гранд сервис экспресс"

Туристический поезд "Виноградный экспресс" впервые отправится 7 июля из Севастополя с экскурсиями по местным винодельням и плантациям винограда. Об этом сообщается на сайте перевозчика "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ).

"Гранд сервис экспресс" открыл продажу билетов на "Виноградный экспресс". Это первый туристический поезд для гурманов, которые хотят познать истинный вкус местных специалитетов. Проект запускается при поддержке Правительства г. Севастополя. Премьерные рейсы назначены на 7, 13, 19 и 27 июля", — уточняется в тексте.

Из Севастополя пустят "Виноградный экспресс". Обложка © "Гранд сервис экспресс"

Из Севастополя пустят "Виноградный экспресс". Обложка © "Гранд сервис экспресс"

Вагоны будут сделаны в стиле сдержанной классики, изящества и старины. Поездка займёт всего один день — уже к вечеру туристы вновь вернутся в Севастополь. Пассажирам покажут старинные виноградники, заложенные ещё во времена князя Голицына, а также изюминкой станут завораживающие виды на Севастопольскую бухту и скалы пещерного монастыря.

Туристов ждут остановки в Золотой Балке и Инкермане. Помимо экскурсий на винные заводы можно будет поучаствовать и в дегустациях эксклюзивных напитков. Программа уже включена в стоимость билета, но при покупке предоставляется право выбрать тариф — стандартный или премиальный.

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Авторы Татьяна Миссуми