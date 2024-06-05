Сотрудники криптобиржи Bybit украли у монастыря ₽26 млн, не обошлось без мошенников

В Москве задержали сотрудников криптобиржи Bybit по подозрению в краже 26 миллионов рублей у Ставропигиального женского монастыря — Марфо-Мариинской обители милосердия РПЦ. Об этом пишет Mash.

По данным телеграм-канала, заявление на них подала глава монастыря. По её словам, 8 мая с их банковского счёта было списано 26 433 509 рублей, после чего бухгалтер Татьяна перестала выходить на связь. В итоге на её поиски бросились полицейские, и оказалось, что эту сумму она отправила телефонным мошенникам. Причём помимо их денег Татьяна отдала ещё и свои 1,8 миллиона.

А накануне удалось поймать 19-летнего студента из Новосибирска Андрея, а вместе с ним ещё нескольких причастных к Bybit. Они выводили деньги через криптобиржу и якобы не знали о происхождении денег.

Как заявил их адвокат, произошёл обычный "треугольник", благодаря которому телефонные мошенники за счёт потерпевших приобрели себе крипту. Он пояснил, что считает действия следствия избыточными, но заявил, что его подопечные готовы помогать в расследовании.