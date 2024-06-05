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5 июня, 19:06

Путин предрёк европейцам выход из зоны комфорта

Путин: Благополучие Европы находится в зоне риска из-за политики стран Запада

Из-за агрессивной западной политики граждане европейских стран могут лишиться благополучия. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, процветание этих государств находится на грани риска.

Путин отметил, что европейские страны в целом являются благополучными государствами и основное, что волнует их граждан, — это материальное благополучие.

"Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно если не исчезает, то находится в зоне риска", — сказал российский лидер.

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Ранее Путин заявил, что Россия после 2014 года предприняла все попытки для решения украинского конфликта, а страны НАТО и ЕС, которые согласились мирно урегулировать конфликт, предпочитают это забыть. Российский лидер также задался вопросом, почему Германия и другие государства не потребовали у киевского режима вернуться в правовое конституционное поле.

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Life.ru

Александра Мышляева
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