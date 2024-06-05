Путин предрёк европейцам выход из зоны комфорта
Путин: Благополучие Европы находится в зоне риска из-за политики стран Запада
Из-за агрессивной западной политики граждане европейских стран могут лишиться благополучия. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, процветание этих государств находится на грани риска.
Путин отметил, что европейские страны в целом являются благополучными государствами и основное, что волнует их граждан, — это материальное благополучие.
"Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно если не исчезает, то находится в зоне риска", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия после 2014 года предприняла все попытки для решения украинского конфликта, а страны НАТО и ЕС, которые согласились мирно урегулировать конфликт, предпочитают это забыть. Российский лидер также задался вопросом, почему Германия и другие государства не потребовали у киевского режима вернуться в правовое конституционное поле.
Life.ru