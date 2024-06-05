Путин предрёк европейцам выход из зоны комфорта

Из-за агрессивной западной политики граждане европейских стран могут лишиться благополучия. Об этом предупредил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ. По словам российского лидера, процветание этих государств находится на грани риска.

Путин отметил, что европейские страны в целом являются благополучными государствами и основное, что волнует их граждан, — это материальное благополучие.

"Но в результате политики подавляющего большинства стран Запада, в том числе европейских стран, это благополучие, к которому люди привыкли на протяжении десятилетий, оно если не исчезает, то находится в зоне риска", — сказал российский лидер.