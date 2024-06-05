Путин заявил о фиксированных попытках Киева нанести удар по газовым маршрутам

Россия не один раз замечала попытки ВСУ атаковать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и "Голубой поток" <…>, и "Турецкий поток", по которому газ идёт в том числе в Европу. Нам приходится охранять. <…> Потому что украинские вооружённые силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить", — пояснил Путин.