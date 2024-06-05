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5 июня, 20:01

Путин заявил о фиксированных попытках Киева нанести удар по газовым маршрутам

Путин: ВСУ несколько раз пытались атаковать "Турецкий" и "Голубой" потоки

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия не один раз замечала попытки ВСУ атаковать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и "Голубой поток" <…>, и "Турецкий поток", по которому газ идёт в том числе в Европу. Нам приходится охранять. <…> Потому что украинские вооружённые силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить", — пояснил Путин.

Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину
Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину

Напомним, сегодня Путин встретился с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Петербурге. В ходе встречи российский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться через два-три месяца. По его словам, конфликт можно завершить, если США перестанут финансировать террористический режим Киева.

Анатолий Симоненко
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