Путин заявил о фиксированных попытках Киева нанести удар по газовым маршрутам
Путин: ВСУ несколько раз пытались атаковать "Турецкий" и "Голубой" потоки
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Россия не один раз замечала попытки ВСУ атаковать газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
"Мы уже несколько раз фиксировали попытки. Мы же охраняем и "Голубой поток" <…>, и "Турецкий поток", по которому газ идёт в том числе в Европу. Нам приходится охранять. <…> Потому что украинские вооружённые силы предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить", — пояснил Путин.
Напомним, сегодня Путин встретился с иностранными журналистами в "Лахта-центре" в Петербурге. В ходе встречи российский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут прекратиться через два-три месяца. По его словам, конфликт можно завершить, если США перестанут финансировать террористический режим Киева.