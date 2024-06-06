Четыре 15-летние девушки погибли во влетевшей в дерево машине в Подмосковье
Жёсткая авария в Подмосковье, в которой погибли четыре девушки. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области
В Подмосковье, около деревни Мартемьяново Наро-Фоминского района, четыре 15-летние девушки погибли в ДТП, влетев в дерево на автомобиле на высокой скорости. Об этом сообщила подмосковная прокуратура.
Водитель легковушки, скорее всего, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате четыре пассажирки погибли на месте, ещё одну девушку госпитализировали с тяжёлыми травмами. На месте аварии собрались все экстренные службы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Челябинской области водитель микроавтобуса "Тойота" на полной скорости врезался в дорожную технику, занимавшуюся ремонтными работами. В результате аварии погибло четыре человека, одному из которых оторвало голову.