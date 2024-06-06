Баскетбольный ЦСКА в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2023/24. В решающей серии московский клуб в пяти играх переиграл казанский УНИКС.

Решающий матч, состоявшийся в Казани, ЦСКА выиграл со счётом 66:55.

Это 11-й титул чемпиона лиги для армейцев и первый с 2021 года. По одной победе имеют УНИКС (2023), "Зенит" (2022) и "Химки" (2011).