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5 июня, 21:43

Баскетбольный ЦСКА в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в сезоне 2023/24. Обложка © Telegram / VTB United League

ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в сезоне 2023/24. Обложка © Telegram / VTB United League

Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2023/24. В решающей серии московский клуб в пяти играх переиграл казанский УНИКС.

Решающий матч, состоявшийся в Казани, ЦСКА выиграл со счётом 66:55.

Это 11-й титул чемпиона лиги для армейцев и первый с 2021 года. По одной победе имеют УНИКС (2023), "Зенит" (2022) и "Химки" (2011).

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Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный ЦСКА возглавил серб Марко Николич. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. На этом посту он сменил Владимира Федотова.

Артур Лапсаков
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