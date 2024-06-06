Баскетбольный ЦСКА в 11-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ в сезоне 2023/24. Обложка © Telegram / VTB United League
Баскетбольный ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ сезона 2023/24. В решающей серии московский клуб в пяти играх переиграл казанский УНИКС.
Решающий матч, состоявшийся в Казани, ЦСКА выиграл со счётом 66:55.
Это 11-й титул чемпиона лиги для армейцев и первый с 2021 года. По одной победе имеют УНИКС (2023), "Зенит" (2022) и "Химки" (2011).
Ранее Life.ru рассказывал, что футбольный ЦСКА возглавил серб Марко Николич. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время. На этом посту он сменил Владимира Федотова.