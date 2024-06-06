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5 июня, 23:05

"Пусть боятся": Путин отреагировал на карикатуры, которые рисуют на него на Западе

Путин словами "пусть боятся" оценил карикатуры на себя в западной прессе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин оценил карикатуры на него в западной прессе. Об этом российский лидер рассказал участникам встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, которая проходила на полях ПМЭФ.

"Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно", — подчеркнул Путин.

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Ранее Путин высказался о надуманных обвинениях в адрес Москвы. Он сказал, что заявления западных политиков о том, что Россия якобы вынашивает планы "атаковать" Североатлантический альянс, являются настоящим бредом, а авторов подобных высказываний политик назвал "тупыми".

Анатолий Симоненко
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