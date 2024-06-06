"Пусть боятся": Путин отреагировал на карикатуры, которые рисуют на него на Западе
Путин словами "пусть боятся" оценил карикатуры на себя в западной прессе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин оценил карикатуры на него в западной прессе. Об этом российский лидер рассказал участникам встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, которая проходила на полях ПМЭФ.
"Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно", — подчеркнул Путин.
Ранее Путин высказался о надуманных обвинениях в адрес Москвы. Он сказал, что заявления западных политиков о том, что Россия якобы вынашивает планы "атаковать" Североатлантический альянс, являются настоящим бредом, а авторов подобных высказываний политик назвал "тупыми".