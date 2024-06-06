"Не хочу выслушивать грязь": Путин объяснил, как примет решение ехать или нет на саммит G20
Путин: Не исключаю поездку на саммит G20, но не хочу выслушивать грязь
Президент РФ Владимир Путин ещё пока не решил, поедет ли на саммит G20, однако не исключил такой возможности. Об этом он заявил на встрече с представителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что ему не хочется "выслушивать грязь" в адрес страны от людей, которые считают её агрессором, хотя она таковым не является.
"Я пока не знаю. Я этого не исключаю. Я прежде всего должен руководствоваться требованиями сегодняшнего дня", — пояснил Путин.
Президент также объяснил, что в своём решении он будет исходить из обстановки в мире, а также от ситуации, которая разворачивается в украинском конфликте.
Life.ru уже писал, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о готовности лично пригласить на саммит G20 в 2024 году российского коллегу Владимира Путина, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Власти южноамериканской страны считают, что без участия президента России встреча "Двадцатки" будет неполноценной.
Life.ru