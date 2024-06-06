"Не хочу выслушивать грязь": Путин объяснил, как примет решение ехать или нет на саммит G20

Президент РФ Владимир Путин ещё пока не решил, поедет ли на саммит G20, однако не исключил такой возможности. Об этом он заявил на встрече с представителями мировых информагентств в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что ему не хочется "выслушивать грязь" в адрес страны от людей, которые считают её агрессором, хотя она таковым не является.